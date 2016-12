Germania, governo approva disegno di legge contro "turismo sociale"

Circa 71mila italiani interessati - Secondo dati dell'Agenzia federale per il lavoro questi aiuti sociali vengono percepiti in Germania da quasi 440mila persone di altri Paesi dell'Ue: i più numerosi (circa 92mila) sono i polacchi, seguiti da italiani (71mila), bulgari, (70mila), romeni (57mila) e greci (46mila).



Ministro del Lavoro: "Prestazioni che assicurino l'esistenza siano chieste nei Paesi di origine" - Per "chi non ha ancora mai lavorato qui" e può sostenersi solo con l'aiuto sociale "vale il principio" che queste "prestazioni che assicurano l'esistenza devono essere chieste nei rispettivi Paesi di nascita", ha spiegato il ministro del Lavoro, la socialdemocratica (Spd) Andrea Nahles, autrice del progetto di legge.



Il disegno di legge è basato su pronunciamenti della Corte di Giustizia dell'Unione europea che concedono alla Germania di rifiutare o ridurre le indennità di disoccupazione a immigrati Ue che non si sforzano, o non lo fanno abbastanza, per trovare un posto di lavoro.