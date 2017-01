Germania, Gabriel (Spd) attacca Merkel: "La sua austerità spacca l'Europa"

L'insistenza sull'austerità della Germania rischia di spaccare l'Europa: "E' osceno che paesi come Francia e Italia, che stanno facendo le riforme, debbano sottostare a misure così pesanti per riuscire ad avere un mezzo percentuale sul deficit", dice Sigmar Gabriel in una intervista allo Spiegel. "Helmut Kohl non avrebbe mai minacciato gli altri Paesi europei in questo modo". Gabriel potrebbe essere il candidato della Spd alle prossime elezioni.

"L'insistenza della Germania sull'austerità nell'eurozona ha lasciato l'Europa più divisa che mai e una spaccatura dell'Unione Europea non è più inconcepibile", sostiene il vice cancelliere tedesco. "Una volta - spiega Gabriel - ho chiesto alla cancelliera cosa sarebbe più costoso per la Germania: permettere alla Francia di avere mezzo punto percentuale in più di deficit o avere Marine Le Pen come presidente? Ad oggi mi deve ancora dare una risposta".

Gabriel, vice cancelliere e ministro dell'Economia nell'attuale governo di grande coalizione in Germania, ha buone chance di essere il candidato cancelliere della Spd nelle elezioni federali di settembre in contrapposizione alla cancelliera Angela Merkel, che ha gia' annunciato la sua quarta ricandidatura per la Cdu.