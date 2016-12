Germania, fermato reporter egiziano

Un giornalista d'origine egiziana di Al Jazeera è stato fermato dalla polizia in Germania in esecuzione di un contestato mandato di arresto emesso dalla giustizia del Cairo. Il reporter, Ahmed Mansour, 52 anni, era stato condannato in contumacia in Egitto a 15 anni di carcere con l'accusa anche di aver aggredito un avvocato durante una manifestazione in piazza Tahrir nel 2011.