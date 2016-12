Germania, fermato 22enne dell'Isis

Un 22enne è stato arrestato in Germania su ordine della Procura federale tedesca con l'accusa di essere un militante dell'Isis. Il ventiduenne si sarebbe recato in Siria nel 2013, e si sarebbe unito agli jihadisti nel gennaio 2014. Il giovane è stato fermato all'aeroporto di Francoforte mercoledì scorso: secondo gli investigatori il 22enne ha ricevuto un addestramento militare e ha preso parte ai combattimenti in Siria come foreign fighter.