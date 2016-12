Germania, fermati 40 migranti

Quaranta migranti, tra cui 38 sospettati di trovarsi illegalmente in Germania, sono stati arrestati a Düsseldorf in un'operazione compiuta dalla polizia. Lo riferiscono le forze di sicurezza, precisando che alla retata, durata 18 ore, hanno partecipato circa 300 agenti. Le perquisizioni sono state compiute in bar, casinò e locali nella zona della città conosciuta come "quartiere del Maghreb" o "Piccolo Marocco".