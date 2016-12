Germania, falso allarme bomba alla stazione di Rastatt

Falso allarme bomba alla stazione ferroviaria di Rastatt, in Baden-Wuerttemberg, vicino Karlsruhe nel sud della Germania. La segnalazione della presenza un ordigno era arrivata via telefono. La polizia federale, subito intervenuta, ha poi comunicato che "la stazione è di nuovo libera, le nostre ricerche non hanno dato risultati". Il traffico ferroviario è rimasto interrotto per alcune ore. Era stata evacuata anche la piazza antistante.