Germania, esplode uno yacht nel porto di Minden: almeno 13 feriti

Almeno 13 persone, per la maggior parte vigili del fuoco, sono rimaste ferite nell'esplosione di uno yacht nel porto tedesco di Minden. Al momento dell'incidente i pompieri stavano cercando di spegnere un incendio divampato sull'imbarcazione quando questa è esplosa. Uno dei feriti è in condizioni critiche. Le cause dell'esplosione non sono ancora note, ma è possibile che il calore provocato dalle fiamme abbia fatto scoppiare la batteria della barca.