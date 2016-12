Germania, Dpa: "Siriano in fuga a Chemnitz legato ad ambienti Isis"

Il siriano in fuga in Germania, del quale si sospetta che stesse preparando un attentato dinamitardo a Chemnitz, sarebbe "legato alla milizia terrorista dell'Isis". Lo sostiene l'agenzia tedesca Dpa citando "ambienti della sicurezza". Jaber Albakr, 22 anni, ora ricercato, sarebbe arrivato nel Paese nel 2015 ma non è certo che abbia raggiunto la Germania tra i profughi in fuga dalla guerra.