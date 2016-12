Germania, donna torna dopo 31 anni Era data per morta, ora è riapparsa

Petra Pazsitka aveva 24 anni quando, senza lasciare tracce, scomparve da Braunschweig, una cittadina nel nord della Germania, dove divideva una casa con alcuni studenti e stava preparando la tesi di laurea in linguaggio informatico. Fu vista per l'ultima volta in pubblico il 26 luglio del 1984. Tutti la ritenevano morta da tempo, dopo che un uomo aveva confessato il suo omicidio. E invece oggi, dopo 31 anni, è miracolosamente è riapparsa.

La vicenda. Petra fu vista per l'ultima volta in pubblico il 26 luglio del 1984, mentre si recava dal dentista. Uscì dallo studio del medico alle 3 del pomeriggio e, secondo quanto riferito da un amico, sarebbe dovuta andare in autobus a trovare i genitori, nella vicina Wolfsburg. Non arrivò mai a destinazione. Le autorità aprirono quindi un'indagine per omicidio. I sospetti caddero sulla stessa persona ritenuta responsabile dell'uccisione, avvenuta un anno prima, di una ragazzina 14enne. Alla fine di marzo del 1985, la polizia arrestò Gunter K. un muratore 19enne. Nel 1987 l'uomo confessò anche di avere ucciso la donna scomparsa, che nel 1989 venne ufficialmente dichiarata morta.



Il ritorno. La donna dopo aver subito un furto nel suo appartamento di Dusseldorf ha confessato agli agenti intervenuti la sua vera identità. Petra, oggi 55enne, ha raccontato di aver trascorso a Dusseldorf gli ultimi 11 anni della sua vita. Per ben 31 anni era riuscita a vivere senza possedere un numero di codice fiscale, una tessera della previdenza sociale, una patente di guida, un passaporto o un conto in banca. Il motico della scomparsa? Non voleva più avere contatti con i suoi genitori o con le persone in generale.