Germania, deputato Cdu: Angela Merkel si ricandiderà nel 2017

La cancelliera tedesca Angela Merkel si candiderà per un quarto mandato. Lo ha detto alla Cnn il vice presidente federale della Cdu, Norbert Roettgen. Prima di lui anche un'altra figura di primo piano del partito della Merkel, Wolfgang Bosbach, aveva espresso la stessa convinzione in un'intervista alla Bild. Le elezioni tedesche sono in calendario a settembre 2017.