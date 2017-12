Germania, da Spd ok a colloqui con Merkel per nuovo governo

Il Partito socialdemocratico tedesco Spd ha approvato a larga maggioranza la proposta di aprire un dialogo con il blocco conservatore per un eventuale appoggio a un nuovo governo Merkel. A seguito della chiusura dei negoziati per un esecutivo composto da conservatori, liberali e Verdi, l'ipotesi di un governo Merkel appoggiato dall'Spd è rimasta l'unica opzione per evitare di tornare al voto.