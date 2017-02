Germania, da agosto 136 diplomatici turchi hanno chiesto asilo

Sono 136 i diplomatici turchi che chiedono asilo in Germania per sottrarsi al trattamento riservato dal governo di Erdogan agli oppositori. Lo ha riferito il ministero degli Interni tedesco. Le domande sono state presentate nel periodo compreso fra agosto 2016 e gennaio 2017. Oltre a chi fa il diplomatico di professione, sono in possesso di passaporti diplomatici anche coniugi e figli.