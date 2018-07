Germania, Csu: "La stabilità del governo non è in discussione"

"La stabilità dell'esecutivo non è in discussione, e neppure la fine del gruppo parlamentare comune è la strada giusta". Lo afferma il governatore della Baviera, Markus Soeder, della Csu, scongiurando la crisi di governo. Per Soeder, infatti, il partito è disponibile al compromesso con la Cdu della cancelliera Angela Merkel sulla questione sicurezza alle frontiere e migranti. "In un governo - sottolinea - si può raggiungere molto, ma fuori no".