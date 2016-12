Germania, crolla ponte autostradale: almeno due morti

E' di almeno due morti il bilancio provvisorio del crollo di parte di un ponte in costruzione lungo l'autostrada A7 in Germania, nei pressi di Schraudenbach. I feriti sono oltre dieci e sei verserebbero in gravi condizioni. I coinvolti lavoravano all'interno del cantiere. Sul posto sono intervenuti cinque elicotteri e circa 150 soccorritori, aiutati dai cani.