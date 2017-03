Lʼassalto alla stazione di Dusseldorf a colpi di ascia 1 di 12 Ansa Ansa L'assalto alla stazione di Dusseldorf a colpi di ascia 2 di 12 Ansa Ansa L'assalto alla stazione di Dusseldorf a colpi di ascia 3 di 12 Ansa Ansa L'assalto alla stazione di Dusseldorf a colpi di ascia 4 di 12 Ansa Ansa L'assalto alla stazione di Dusseldorf a colpi di ascia 5 di 12 Ansa Ansa L'assalto alla stazione di Dusseldorf a colpi di ascia 6 di 12 Ansa Ansa L'assalto alla stazione di Dusseldorf a colpi di ascia 7 di 12 Ansa Ansa L'assalto alla stazione di Dusseldorf a colpi di ascia 8 di 12 Ansa Ansa L'assalto alla stazione di Dusseldorf a colpi di ascia 9 di 12 Ansa Ansa L'assalto alla stazione di Dusseldorf a colpi di ascia 10 di 12 Ansa Ansa L'assalto alla stazione di Dusseldorf a colpi di ascia 11 di 12 Ansa Ansa L'assalto alla stazione di Dusseldorf a colpi di ascia 12 di 12 Ansa Ansa L'assalto alla stazione di Dusseldorf a colpi di ascia leggi dopo slideshow ingrandisci

"E' un grave colpo per Duesseldorf. I testimoni dell'aggressione sono sotto shock". Lo ha detto il sindaco della città del Nordreno-Westfalia, Thomas Geisel, arrivato alla stazione centrale, dove alcune persone hanno aggredito la folla con l'ascia. "Sono qui per ringraziare la polizia. I miei pensieri vanno ai parenti dei feriti", ha aggiunto. Una delle persone ricoverate versa in gravi condizioni.



"E' saltato da treno con ascia e ha colpito" - "Eravamo al binario, stavamo aspettando. Il treno è arrivato e all'improvviso qualcuno è saltato fuori con l'ascia, e ha colpito la gente". E' il racconto di un testimone dell'aggressione avvenuta a Duesseldorf, pubblicato dalla Bild on line. "C'era sangue dappertutto. Una cosa del genere non l'avevo ancora mai vissuta", ha aggiunto.



La polizia ha chiarito di aver arrestato una persona, e non due come detto in precedenza. Il sospettato si sarebbe ferito pesantemente lanciandosi dall'alto nella fuga. Al momento è ricoverato in ospedale. Un'ascia è stata sequestrata. "Non pensiamo che si tratti di un episodio di terrorismo", ha detto un portavoce della polizia di Duesseldorf.