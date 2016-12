Germania, comico anti-Erdogan sospende il suo programma televisivo

Il comico tedesco Jan Boehmermann ha annunciato di voler sospendere il suo show televisivo dopo essere stato denunciato per aver scritto una poesia satirica sul presidente turco Recep Tayyip Erdogan. "Ho deciso di prendermi una piccola pausa - ha scritto l'artista su Facebook, ringraziando i suoi fan - in modo che il pubblico possa concentrarsi su cose veramente importanti come la crisi dei rifugiati e le videochat in diretta".