Germania, catturato il killer del bimbo: era in un fast food

La polizia tedesca ha arrestato il 19enne Marcel Hesse, ricercato in tutto il Paese per aver brutalmente assassinato lunedì scorso un bambino di 9 anni figlio di vicini di casa. "Io sono il ricercato, per favore chiami la polizia", ha detto il giovane al proprietario di un fast food, consegnandosi di fatto alle forze dell'ordine.