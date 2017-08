Germania, caccia a un uomo armato fuggito da una scuola

In Germania è caccia a un uomo armato avvistato nel cortile di una scuola superiore ad Esslingen, nel Baden-Wuerttemberg. La polizia aveva già fermato un uomo, che però è stato rilasciato poco dopo, e ora sta cercando un secondo individuo, con la pelle scura, fuggito in moto. Gli studenti sono intanto potuti uscire dalle aule nelle quali erano rimasti finora confinati per precauzione.