Germania, bombe contro l'autobus del Borussia: arrestato un 28enne

Un uomo di 28 anni, Sergej W., è finito in manette in Germania poiché sospettato dell'attacco contro l'autobus della squadra del Borussia Dortmund avvenuto l'11 aprile. Lo hanno reso noto le autorità tedesche. Secondo la procura, avrebbe agito per motivi economici e non di natura "terroristica": il giovane, che speculava su un calo del prezzo delle azioni in Borsa del Borussia, voleva arricchirsi attaccando il club.