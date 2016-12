Germania, bomba vicino a un ristorante: almeno un morto e undici feriti

Un'esplosione è avvenuta poco dopo le 22 di domenica sera nel centro della città di Ansbach, in Germania, e il bilancio è di almeno un morto e undici feriti. Lo riferisce la Sueddeutsche Zeitung. In un primo momento sembrava che lo scoppio fosse dovuto a una fuga di gas in un ristorante, ma successivi riscontri hanno rivelato che la causa dell'esplosione sarebbe un ordigno. La zona è stata isolata dalle forze dell'ordine e dai vigili del fuoco.