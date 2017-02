Germania, blitz antiterrorismo nell'Assia: arresti e perquisizioni

La polizia tedesca, con oltre un migliaio di uomini, ha compiuto un blitz antiterrorismo nella regione dell'Assia, dove sono stati ispezionati 54 tra appartamenti privati, imprese e moschee. Nel mirino degli investigatori, secondo il quotidiano Bild, ci sono 16 persone, di età compresa fra i 16 e 46 anni, sospettate di essere in qualche modo coinvolte in attività terroristiche. Arrestato un tunisino di 36 anni, sospetto operativo dell' Isis .

Il tunisino è sospettato di pubblicità e reclutamento di uomini per lo Stato islamico. E' accusato inoltre di aver creato una rete di appoggio all'Isis con lo scopo, tra l'altro, di compiere attentati in Germania. Secondo la Bild, il suo progetto era ancora in una fase iniziale e non vi sarebbero indizi che avesse già individuato un obiettivo preciso.



La polizia tedesca ha fermato anche tre persone a Berlino, sospettate di essere pronte a partire per raggiungere "zone di guerra" come la Siria e l'Iraq.