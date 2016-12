Germania, batterio killer nei wurstel: un morto in Baviera

Un uomo è morto in Baviera, nel Sud della Germania, per un'infezione, causata dal batterio listeria, generalmente dovuta all'ingestione di cibo contaminato. Lo ha reso noto l'ufficio per la salute e la sicurezza alimentare del Land tedesco. Il decesso sarebbe legato ad alcuni wurstel e prosciutti prodotti dall'azienda bavarese Siebert, nei quali è stato rinvenuto il batterio. L'azienda ha ritirato l'intera produzione.