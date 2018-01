Germania, avanti trattative per governo coalizione Spd-Unione

Ancora nulla di fatto in Germania per la formazione di un governo di coalizione Spd-Unione. Per tutta la notte a Berlino sono proseguite le trattative, ma l'obiettivo non sembra ancora in vista. Il partito conservatore di Angela Merkel e i socialdemocratici di centro sinistra sono rimasti sulle rispettive posizioni nonostante gli sforzi per capire se vi siano le condizioni per avviare dei negoziati formali per la formazione di un futuro governo.