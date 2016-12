Germania: atteso un mln di migranti

Secondo il vice cancelliere tedesco Sigmar Gabriel, la Germania si deve aspettare che quest'anno arrivi antro i suoi confini almeno un milione di migranti. In una lettera ai membri del partito socialdemocratico, Gabriel spiega che "tutto fa supporre che non avremo 800mila immigrati ma un milione", e chiede alle istituzioni europee che ci sia "uno sforzo europeo comune" per rispondere alla crisi.