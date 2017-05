Germania: arrestato un altro soldato per sospetto terrorismo

Nuovo arresto di un militare in Germania in relazione alla vicenda di un ufficiale dell'esercito tedesco, Franco A., accusato di aver pianificato un attentato e di essersi finto rifugiato siriano, per scaricare la responsabilità dell'azione sui richiedenti asilo presenti nel Paese. Agenti della polizia federale anticrimine hanno arrestato a Kehl, al confine con la Francia, il 27enne tedesco Maxilimiam T. Lo ha comunicato la procura generale tedesca.