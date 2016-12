Germania, arrestato un 15enne a Ludwigsburg: progettava un attacco suicida a scuola

La polizia ha arrestato un 15enne a Ludwigsburg, nel sud-ovest della Germania, accusato di pianificare un attacco suicida a scuola. Nella casa del ragazzo sono stati trovati proiettili, coltelli, piante dell'istituto, prodotti chimici e istruzioni per fabbricare esplosivi. Gli inquirenti sono arrivati al 15enne grazie a un uomo che si è imbattuto in lui su internet mentre indagava sul massacro avvenuto in un centro commerciale di Monaco.