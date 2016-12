Germania, arrestato sospetto membro Isis in aeroporto Dusseldorf

Un tedesco di 22 anni è stato arrestato all'aeroporto di Dusseldorf, in Germania, al suo ritorno dalla Turchia, perché "si sospetta che sia un membro dell'Isis". Lo riferisce la Procura federale tedesca, spiegando che l'arresto è stato disposto a maggio dal Tribunale supremo. Ad agosto del 2015 il giovane si sarebbe recato dalla Germania in Turchia per poi entrare in Siria, dove si era unito alle file dello Stato Islamico.