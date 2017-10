Germania, arrestato 19enne siriano: preparava attentati

La polizia tedesca ha arrestato un siriano di 19 anni sospettato di preparare un attentato di stampo islamista in Germania con l'uso di esplosivi. La procura antiterrorismo ha spiegato in un comunicato che Yamen A. è stato arrestato all'alba nella città di Schwerin, nel Nord-Est del Paese ed è sospettato non solo di "aver pianificato", ma anche "di aver già concretamente preparato" un attentato "con movente islamista".