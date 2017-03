Germania, Amburgo vieta comizio ministro Esteri Turchia

Le autorità di Amburgo hanno vietato un comizio del ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu, in programma per martedì, spiegando che il luogo scelto non ha un adeguato impianto anti-incendio. Una decisione che rischia di peggiorare ulteriormente i rapporti già tesi tra i due Paesi dopo la polemica seguita alle decisioni di altri Comuni tedeschi di vietare comizi di ministri turchi in vista del referendum costituzionale di Ankara.