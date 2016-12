Germania, altro ministro finisce sotto accusa per aver copiato tesi di laurea

"Questo lavoro non è accettabile, il titolo di dottore le dovrebbe essere revocato", ha sostenuto Martin Heidingsfelder, l'esperto che aveva partecipato alle ricerche con cui furono smascherati i plagi dell'allora ministro della Difesa Karl-Theodor zu Guttenberg (costretto alle dimissioni quattro anni fa) e Annette Schavan, la responsabile dell'Istruzione silurata nel 2013.



Come emerso riferito fra gli altri dal sito dell'emittente N-Tv, i cacciatori di plagi della piattaforma "VroniPlag Wiki" guidata da Heidingsfelder hanno identificato "citazioni non sufficientemente indicate" in 27 delle 62 pagine del testo. Tre delle pagine incriminate conterrebbero tra il 50 e il 75% di testo plagiato e cinque pagine sarebbero copiate addirittura per più di tre quarti. Un professore di diritto, Gerhard Dannemann, ha parlato di "caso grave". Heidingsfelder ha ricordato che in un'università militare, in caso di plagio, si viene "radiati con disonore".



Ursula von der Leyen ha però sostenuto di poter "respingere le accuse di plagio" e ha ricordato come "non sia una novità che attivisti su internet cercano di seminare dubbi sulle tesi di laurea di politici". Ha anche rilanciato chiedendo alla sua ex università, la Medizinische Hochschule Hannover, di far esaminare la sua tesi da un "garante neutrale".