Germania, alluvioni in Baviera: 200 bambini isolati dentro scuola

La Germania continua ad essere spazzata dal maltempo: in particolare sulla Bassa Baviera proseguono piogge alluvionali. In molti comuni è scattato lo stato di massima allerta. A Markt Triftern, una scuola è stata completamente isolata dall'acqua e, secondo le autorità locali, i bambini presenti, circa 200, dovranno trascorrere lì la notte. Altri centri colpiti sono Simbach am Inn, dove è stata evacuata la sede della polizia, e Tann.