Germania, aggredisce a coltellate i passeggeri in autobus: 9 feriti | Procura: "Non escluso terrorismo"

Un uomo armato di coltello ha assalito i passeggeri di un autobus a Lubecca, in Germania. Il bilancio è di nove feriti. L'assalitore è un 34enne con cittadinanza tedesca: lo riferisce la procura, aggiungendo che potrebbe essere nato in un altro Paese. "Non escludiamo niente, nemmeno un attacco terroristico", ha dichiarato il procuratore Ulla Hingst.