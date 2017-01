Germania, afghano di 19 anni in attesa del visto si dà fuoco

Un giovane afghano di 19 anni in attesa di visto si è dato fuoco in Germania vicino ad un supermercato di Gaimersheim, in Baviera. Ora è ricoverato con gravi ustioni in ospedale. Lo riferisce Tolo Tv di Kabul. Funzionari locali hanno indicato che il giovane, di cui non è stata resa nota l'identità, ha acquistato benzina ad un distributore e quindi si è recato verso il supermercato. Qui si è cosparso il corpo con il carburante appiccando il fuoco.