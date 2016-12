Germania accusa la Russia: corresponsabile catastrofe ad Aleppo

La Germania ha chiesto al governo russo di far valere la propria influenza su Damasco perché metta fine agli attacchi contro i civili. Nello stesso tempo ha accusato Mosca, definendola "corresponsabile della situazione catastrofica" ad Aleppo. "Senza l'appoggio militare della Russia, il regime siriano non sarebbe in grado di proseguire gli attacchi contro il suo stesso popolo", ha spiegato il portavoce dell'esecutivo tedesco, Steffen Seibert.