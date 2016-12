Germania, accordo dei ministri Cdu-Csu per vietare il burqa nei luoghi pubblici e alla guida delle auto

"Siamo d'accordo nel voler prescrivere l'obbligo di mostrare il volto dove è necessario per la convivenza nella nostra società: al volante, davanti alle autorità, all'Ufficio di stato civile, in scuole e università, nel servizio pubblico, di fronte a un tribunale", ha detto il ministro.



"Rifiutiamo all'unanimità il burqa, non è adatto al nostro Paese aperto al mondo", ha aggiunto de Maizière che assieme ai colleghi regionali vuole presentare in giornata una lista di richieste per aumentare la sicurezza in Germania.



Serracchiani (Pd): "Burqa è un problema" - "Capisco la posizione del premier Manuel Valls, sotto pressione per i durissimi attacchi terroristici che hanno colpito il suo Paese, ma non capisco quale paura possa generare una donna vestita al mare. Per me il burkini non è un problema, lo è il burqa, per noi il volto è identità, coprirlo è togliere l`identità ad una donna, mentre impedire di indossare il burkini può di fatto costringere queste donne a rinunciare al mare e a rinchiudersi in casa". Così la vicesegretaria del Pd Debora Serracchiani in un'intervista a L'Unità in merito a migranti e terrorismo.