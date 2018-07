Germania, aggredisce a coltellate i passeggeri in autobus: 12 feriti

Un uomo armato di coltello ha assalito i passeggeri di un autobus a Lubecca, in Germania. Il bilancio, ancora provvisorio, è di almeno 12 feriti. Lo riporta la Bild, secondo cui l'uomo, pare un iraniano di circa 30 anni, è stato arrestato.

L'aggressore avrebbe colpito i passeggeri usando un coltello da cucina, secondo quanto riferisce un testimone oculare al Luebecker Nachrichten, e alcune delle persone ferite sarebbero in condizioni molto gravi.



Il bus, molto affollato, era diretto a Travemuende, una nota spiaggia non lontano da Lubecca, nel nord della Germania. L'aggressore ha tirato fuori il coltello dallo zaino e ha iniziato ad attaccare i passeggeri a caso. A quel punto l'autista avrebbe fermato il bus e avrebbe aperto le porte. Poi sarebbe stato a sua volta attaccato dall'uomo. Ancora non si conosce il motivo del gesto.