Un uomo ha accoltellato e ferito in maniera lieve almeno 8 persone, tra cui un dodicenne, a Monaco di Baviera, in Germania. Lo riferisce la polizia tedesca, aggiungendo che, dopo un tentativo di fuga, l'aggressore è stato arrestato. "Non c'è più pericolo per la popolazione", hanno fatto sapere le forze dell'ordine. Secondo le autorità, l'episodio non sarebbe di matrice terroristica.