Germania, a ruba sneaker con abbonamento ai mezzi pubblici incluso

In Germania sono andate letteralmente a ruba 500 paia di scarpe da ginnastica che l'azienda dei trasporti pubblici di Berlino, BVG, ha fatto realizzare in edizione limitata con l'abbonamento stampato sulla linguetta. Da sabato notte centinaia di giovani si sono messi in fila, sfidando gelo e intemperie, per acquistare per 180 euro le sneaker che, solo con l'abbonamento annuale, ne valgono almeno 728.