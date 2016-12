Germania,80% migranti donne e bimbi

L'80% dei migranti che percorrono la rotta balcanica diretti in Europa è composta da bambini non accompagnati e da donne. Lo fa sapere il settimanale tedesco 'Der Spiegel', segnalando che sembra ciò accada in una risposta alle restrizioni ai ricongiungimenti familiari approvate questa settimana dal Parlamento tedesco. La testata cita una documento interno del ministero dell'Interno della Germania.