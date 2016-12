Germania:500mila rifugiati nel 2016

Il governo tedesco si aspetta che 500mila rifugiati arrivino in Germania quest'anno. Lo ha fatto sapere il giornale Rheinische Post, citando fonti dell'ufficio federale del Lavoro. Lo scorso anno in Germania sono arrivati 1,1 milioni di migranti. I media tedeschi usano il termine rifugiati sia per quelli propriamente detti, sia per i migranti in generale.