Germania: 400mila migranti potrebbero arrivare in Italia nel 2017

Nei primi tre mesi dell'anno il numero dei profughi provenienti dall'Africa è raddoppiato. Alla luce di questi dati, il ministro dello Sviluppo tedesco, Gerd Mueller, ritiene che "in Italia quest'anno potrebbero arrivare fino a 3-400mila persone". "Iniziare con Paesi come Tunisia, Marocco, Algeria ed Egitto una nuova fase dell'integrazione nel mercato interno europeo è la forma più efficace di contrasto alle cause della migrazione", ha spiegato.