Germania,270mila migranti in 1 mese

Nel mese di settembre sono arrivati in Germania oltre 270mila migranti: un dato superiore a quello registrato nel corso dell'intero 2014. A dichiararlo è stato il ministro dell'Interno del Land della Baviera, Joachim Herrmann. Le stime non sono state però confermate dal ministro dell'Interno federale Thomas De Maiziere, il quale ha detto: "Per le cifre definitive bisogna aspettare ancora qualche giorno".