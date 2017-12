Germania, 15enne accoltellata a morte dal suo ex in un supermercato

Una ragazzina tedesca di 15 anni è stata accoltellata a morte dal suo ex fidanzato, un coetaneo afghano arrivato in Germania nell'aprile 2016 come rifugiato. Il minore è stato arrestato dalla polizia nel supermercato di una cittadina nel Nordreno-Vestfalia. I genitori della vittima avevano sporto denuncia per stalking contro il giovane due settimane fa. Il delitto è stato compiuto con un coltello da cucina con una lama lunga circa 20 centimetri.