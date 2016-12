Georgia, uccise l'ex fidanzata: eseguita condanna a morte

Una condanna a morte è stata eseguita in Georgia con una iniezione letale dopo che una commissione statale ha negato una richiesta di clemenza per Steven Spears, 54 anni, accusato di aver ucciso nel 2001 la sua ex fidanzata, Sherri Holland, che l'aveva lasciato. Si tratta dell'ottava pena capitale portata a termine in Georgia, un record quest'anno tra gli Stati dove è in vigore, compreso il Texas, fermo a sette esecuzioni.