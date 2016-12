Georgia,rogo in hotel:morti 3 bimbi

Tre bambini componenti di un gruppo di danza sono morti nell'incendio dell'hotel dove si trovavano, a Kobuleti, in Georgia. I vigili del fuoco hanno evacuato 45 persone, 31 delle quali ragazzini, ma per tre di loro non c'è stato nulla da fare. Ancora sono sconosciute le cause del rogo. Il gruppo di piccoli danzatori proveniva da Rustavi per una serie di esibizioni.