George fa i capricci a Varsavia e fa impazzire papà William

Sono smorfie assai poco regali, miste a capricci e conseguenti rimproveri di papà William quelli immortalati dagli obiettivi dei fotografi a Varsavia. Il principino George, terzo in linea di successione al trono britannico, si è mostrato molto recalcitrante al protocollo ufficiale e ha sfoderato la faccia da monello in occasione degli impegni ufficiali in Polonia.