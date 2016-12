Gentiloni:veleni in negoziato Libia

"Nei giorni decisivi per il negoziato con la Libia si sono verificati falsi scoop, veleni e depistaggi. L'Italia spinge per un'intesa come unica base per la stabilità". Così su Twitter il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni all'indomani delle accuse avanzate dal governo di Tripoli all'Italia di aver ucciso un boss dei trafficanti di esseri umani durante un blitz delle forze speciali.