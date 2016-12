Gentiloni:snidare jihadisti ovunque

"Lavoreremo per snidare terroristi ovunque cerchino di infiltrarsi, ma senza fare confusione tra le migliaia di persone in fuga dalle guerre". Così il ministro degli Esteri Paolo Gentiloni sugli attentati di Parigi. "Combatteremo per difendere i nostri valori non dichiarando guerra all'Islam, ma ai rinnegati", ha sottolineato il ministro.