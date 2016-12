Gentiloni: "Serve diritto asilo Ue"

"Bisogna muovere verso un diritto di asilo comune europeo: non sarà semplice, ma se non lo facciamo e lasciamo a ciascun Paese la gestione dei problemi, credo che rischiamo molto su Schengen". Lo ha dichiarato Paolo Gentiloni, intervenendo sul tema dell'accoglienza dei migranti. Secondo il ministro degli Esteri va superato il principio per cui l'asilo deve essere concesso dal Paese di primo arrivo.