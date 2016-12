Gentiloni nega riscatto cooperanti

"Invito a non prendere per oro colato presunte notizie di un tribunale islamico di una milizia siriana". Così Gentiloni sul presunto pagamento di un riscatto per il rilascio di Greta e Vanessa ribadendo che "alla Farnesina nulla risulta". "Suggerisco a tutti grandissima prudenza perché ci sono non solo i quattro lavoratori della Bonatti ma anche altri connazionali sotto sequestro", ha aggiunto.